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محافظ الإسماعيلية يطالب المنتفعين بـ"قرية الأمل" بسرعة سداد مقدم المشروع

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محافظ الإسماعيلية يطالب المنتفعين بـ"قرية الأمل" بسرعة سداد مقدم المشروع محافظ الإسماعيلية يطالب المنتفعين بـ"قرية الأمل" بسرعة سداد مقدم المشروع
أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مجددا على جميع المنتفعين بمشروع "قرية الأمل" بالقنطرة شرق، والتى تعد باكورة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى سرعة المبادرة بسداد المقدمات الخاصة بالمشروع، والمتمثلة فى نسبة 20% من القيمة الإجمالية، بالإضافة إلى سرعة استيفاء باقى المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أكتوبر الجارى حتى يتسنى تسليمهم قطع الأراضى والمنازل مع بدايات شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والمهندس يسرى عبدالحميد، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والدكتور إبراهيم العرينى، المدير التنفيذى لمشروع قرية الأمل، وذلك لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى لاستكمال الأعمال المتبقية لمشروع قرية الأمل، والتأكيد على سرعة تفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2015 بشأن إنهاء أعمال مشروعات الرى وتأمين المنطقة وإقامة نقطة الشرطة الخاصة بالقرية، واستكمال باقى الخدمات قبل نهاية أكتوبر الجارى، وذلك استعداد لاتخاذ الإجراءات التفيذية لتسليم المشروع للمنتفعين.

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مصر 365