مدير أمن الغربية يقود حملات أمنية مكبرة فى كفر الزيات

قام اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء موسى زيدان مساعد المدير لفرقة شرطة كفر الزيات، واللواء هشام والى مدير إدارة المرور بالغربية، والعميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات، بالإشراف على حملات مكبرة بكفر الزيات شارك فيها ضباط شرطة المرافق والمرور والبحث الجنائى.

وقام مدير الأمن بالإشراف على حملة رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بدون ترخيص، والسيارات المنتظرة والمتواجدة على جانبى الطرق.

كما تابع مدير الأمن حملة الرادار بالطريق السريع الزراعى أمام قرية دفـرة مركز طنطا، وقام بتوعية الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة، والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشآت المهمة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.