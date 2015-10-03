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ستيرلينج: لم أكذب على مدرب إنجلترا حين استبعدني أكتوبر الماضي

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ستيرلينج: لم أكذب على مدرب إنجلترا حين استبعدني أكتوبر الماضي ستيرلينج: لم أكذب على مدرب إنجلترا حين استبعدني أكتوبر الماضي

قال رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي إنه لم يكذب على روي هودسون مدرب إنجلترا حين أخبره أنه متعب قبل مواجهة إستونيا في تصفيات يورو 2016 أكتوبر الماضي.

ويستعد لاعب ليفربول السابق لمواجهة إستونيا وليتوانيا مع منتخب بلده أكتوبر الجاري في الجولتين الأخيرتين من تصفيات يورو 2016 التي تأهل لها الفريق رسميا.

وقالت تقارير إن ستيرلينج ادعى الإصابة كي لا يلعب مباراة أكتوبر الماضي التي شارك في 26 دقيقة منها.

وقال ستيرلينج لصحيفة (جارديان) الإنجليزية:"المدرب سألني ولأنني واضح أجبته بصراحة. سألني عن حالتي وأخبرته أنني أشعر ببعض الإرهاق في قدماي. لم أقل أبدا أنني لا أريد اللعب".

وأضاف "لم أكذب وأقل أني جاهز بنسبة 100% وغير المدرب رأيه بناء على هذا".

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