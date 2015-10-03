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نجم تشيلسي وأرسنال السابق: كنت أتمنى اللعب تحت قيادة مورينيو ' الطاغية '

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نجم تشيلسي وأرسنال السابق: كنت أتمنى اللعب تحت قيادة مورينيو ' الطاغية ' نجم تشيلسي وأرسنال السابق: كنت أتمنى اللعب تحت قيادة مورينيو ' الطاغية '

وصف إيمانويل بوتي لاعب أرسنال وتشيلسي السابق مدرب الأخير جوزيه مورينيو بالطاغية بعد مشكلته مع طبيبة الفريق.

وأقر بطل العالم مع فرنسا عام 1998 بأنه معجب بمورينيو وأنه كان يتمنى أن يلعب تحت قيادته أثناء وجوده بالملاعب.

وعنف البرتغالي طبيبة البلوز خلال مباراة سوانزي سيتي في الدوري بعد دخولها الملعب دون إذنه لعلاج إدين أزار وتسبب في رحيلها عن الفريق.

وقال بوتي لقناة (Omnisport):"أحب مورينيو لكن مؤخرا ظهر الجانب السيء منه للعلن. هو غامض طاغية".

وأضاف "الأمر مؤسف لأنني معجب به وكنت أتمنى اللعب تحت قيادته. لديه ذلك الجانب المجنون الذي أحب. لديه إيمان بأفكاره وطريقته. أراه كالمعلم".

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