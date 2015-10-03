' فريق أخر أراد مارسيال بمبلغ أكبر من الذي عرضه مانشستر يونايتد ولكن '

صرح فاديم فاسيلييف نائب رئيس موناكو الفرنسي أن ناديا أخر غير مانشستر يونايتد الإنجليزي أراد التعاقد مع المهاجم أنتوني مارسيال بمقابل مادي أكبر من الذي عرضه فريق الشياطين الحمر الذي ظفر باللاعب.

وانتقل صاحب الـ19 عاما إلى يونايتد في اليوم الأخير لسوق الانتقالات مقابل مبلغ ضخم يقدر بـ58 مليون جنيه إسترليني.

وانتقد الكثيرون مسؤولي يونايتد لدفعهم هذا المبلغ للحصول على لاعب صغير السن لا يمتلك الخبرة الكافية.

وقال فاسيلييف لصحيفة (ماركا) الإسبانية:"لن أفصح عن المبلغ الذي عرضه الفريق الأخر الذي كان أكبر من عرض يونايتد".

وأضاف "عرضوا علينا أيضا أن نبقي على اللاعب لعام إضافي في موناكو لكن مارسيال أراد الانتقال ليونايتد الذي كان يحلم به".