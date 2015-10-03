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الوادي الجديد تستعد للاحتفال بالعيد القومي بعروض عسكرية وفنية

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الوادي الجديد تستعد للاحتفال بالعيد القومي بعروض عسكرية وفنية الوادي الجديد تستعد للاحتفال بالعيد القومي بعروض عسكرية وفنية

محافظ الوادي الجديد

 

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تستعد للاحتفال بالعيد القومي لها، والذي ويواكب يوم 3 أكتوبر من كل عام احتفالاً بذكرى وصول قوافل التعمير، وسلاح المهندسين الي المحافظة عام 1959 لتنفيذ قرار الزعيم جمال عبد الناصر لإنشاء وادي مواز لوادي النيل، ستقام الاحتفالية بالاستاد الرياضي صباح الغد، تتضمن طوابير وعروض عسكرية وفنية ورياضية ومواكب سيارات الوحدات المحلية، للمراكز والقري.

و أضاف أن الاحتفال يتضمن عروض فنية ورياضية وطوابير عرض عام بمشاركة قطاعات الأزهر والتعليم العام ومدارس ومعاهد التمريض و الشباب والرياضة والمرشدات وقطاع الثقافة، وأشار المحافظ  إلى أنه سيتم تكريم 4 من المحافظين السابقين للوادي الجديد هم أعلنوا إمكانية حضورهم احتفالية العيد القومي للمحافظة، وهم اللواء جمال إمبابي، اللواء  طارق مهدي، لواء محمود خليفة،  الدكتور فاروق التلاوي، تقديرًا لمجهوداتهم في تنمية الوادي الجديد وخدمة أبناء المحافظة.

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