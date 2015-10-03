أخبار عاجلة

هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اتحاد السباحة المصري يوافق على إنشاء فرع في أسوان الموسم القادم‎

Google+ Print
اتحاد السباحة المصري يوافق على إنشاء فرع في أسوان الموسم القادم‎ اتحاد السباحة المصري يوافق على إنشاء فرع في أسوان الموسم القادم‎

أرشيفية

أعلن حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان الرياضي، عن موافقة اتحاد السباحة المصري عن إنشاء فرع له بأسوان، يضم جميع حمامات السباحة علي مستوي المحافظة بداية من الموسم القادم والذي سوف يتيح الفرصة لأبناء أسوان من ممارسي السباحة للمشاركة في جميع المسابقات والمنافسات المحلية والدولية التي ينظمها الاتحاد.

كما أكد بأن النادي يحرص كل الحرص علي إحداث تطوير مستمر لجميع منشآته الإدارية والرياضية وتوفير أحدث الأجهزة الرياضية بها، بجانب الاعتماد على مجموعة متميزة من الإداريين والمدربين من أجل النهوض بمستوي الخدمات والأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها النادي لأعضاءه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا