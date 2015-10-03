اتحاد السباحة المصري يوافق على إنشاء فرع في أسوان الموسم القادم‎

أعلن حسن عبد القادر رئيس نادي أسوان الرياضي، عن موافقة اتحاد السباحة المصري عن إنشاء فرع له بأسوان، يضم جميع حمامات السباحة علي مستوي المحافظة بداية من الموسم القادم والذي سوف يتيح الفرصة لأبناء أسوان من ممارسي السباحة للمشاركة في جميع المسابقات والمنافسات المحلية والدولية التي ينظمها الاتحاد.

كما أكد بأن النادي يحرص كل الحرص علي إحداث تطوير مستمر لجميع منشآته الإدارية والرياضية وتوفير أحدث الأجهزة الرياضية بها، بجانب الاعتماد على مجموعة متميزة من الإداريين والمدربين من أجل النهوض بمستوي الخدمات والأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها النادي لأعضاءه.