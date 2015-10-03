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9 تخصصات طبية من القوات المسلحة تعمل في الوادي الجديد‎

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9 تخصصات طبية من القوات المسلحة تعمل في الوادي الجديد‎ 9 تخصصات طبية من القوات المسلحة تعمل في الوادي الجديد‎

 

أرشيفية

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن القوات المسلحة بدأت في تنفيذ فعاليات القافلة الطبية لأهالي محافظة الوادي الجديد لمدة 6 أيام متواصلة في 3 مراكز ادارية بالمحافظة، وقال إن القافلة تضم 9 تخصصات طبية هي ” نساء وتوليد – أسنان – أنف وأذن وحنجرة – أمراض جلدية – رمد – جراحة عامة – باطنة – أطفال- عظام “، لمدة 6 أيام متواصلة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

و أضاف أن القافلة بدأت عملها اليوم السبت، وتستمر حتي الغد الأحد بمستشفى الخارجة العام، والاثنين والثلاثاء 5 و 6 أكتوبر الجاري، بمستشفى الداخلة المركزي و 7 و 8 أكتوبر الجاري بمستشفى الفرافرة المركزي.

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