مقتل وإصابة 24 جنديا بالقوات الخاصة الليبية جراء اشتباكات في بنغازي

لقي 14 جنديا بالقوات الخاصة الليبية “الصاعقة” مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية اليوم – إن 14 جنديا بقوات الصاعقة قتلوا وأصيب 10 آخرون، وعلى رأسهم القائد الميداني أبوبكر الفسي، خلال الاشتباكات ضد الجماعات والمليشيات الإرهابية بمدينة بنغازي خلال الشهر الماضي.

وأوضح الزوي أن قوات الصاعقة تقاتل في عدة محاور ببنغازي وهي بوعطنى والليثي وسي فرج ومحور عين مارة،وتحقق تقدما ملموسا على الأرض.