مهرجان «القاهرة السينمائي» يصدر كارنيهات بأسعار مخفضة لحضور جميع الأفلام

قررت رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي» الدولي، الدكتورة ماجدة واصف، إصدار كارنيهات بأسعار مخفضة لطلبة الجامعات وأعضاء النقابات المهنية والجمعيات السينمائية، وذلك لحضور جميع أفلام الدورة37 للمهرجان، التي تبدأ في الحادي عشر من نوفمبر المقبل وتُختتم في العشرين من نفس الشهر.

ووفقًا لقرار رئيس المهرجان يستطيع الطلبة دخول جميع أفلام المهرجان بمقتضى “كارنيه” يستخرج نظير رسم قدره خمسون جنيهًا ، بينما يصبح في مقدور أعضاء النقابات الفنية والجمعيات السينمائية مشاهدة جميع أفلام المهرجان مقابل مائة جنيٍة، بشرط التسجيل عبر موقع المهرجان «Ciff.org.eg»، وإبداء الرغبة في استخراج الكارنيه الذي يسدد ثمن استحقاقه لحظة استلامه من المنافذ المخصصة لذلك بجوار مسرح الهناجر في ساحة الأوبرا المصرية، التي ستبدأ في تسليم الكارنيهات لأصحابها مطلع نوفمبر المقبل. علماُ بأن دخول عروض الأفلام بالنسبة للكارنيهات سيكون في حدود الأماكن المتاحة في القاعة وآخر موعد للتسجيل للحصول على “الكارنيه” هو يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري.