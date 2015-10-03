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الإعدام لـ 2 والمؤبد لـ 2 آخرين و10 سنوات لمتهم حدث في «خلية ألتراس ربعاوي»

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الإعدام لـ 2 والمؤبد لـ 2 آخرين و10 سنوات لمتهم حدث في «خلية ألتراس ربعاوي» الإعدام لـ 2 والمؤبد لـ 2 آخرين و10 سنوات لمتهم حدث في «خلية ألتراس ربعاوي»

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة كل من مصطفى حمدي ومصعب عبد الرحمن بالإعدام شنقاً، كما عاقبت كل من عبد الله مراد محمد حامد عثمان ومحمد حسين محمد عبد الحميد بالسجن المؤبد، ومعاقبة الحدث جمال حسين بالسجن عشر سنوات وألزمت المتهمين ماعدا الآخير بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس، وذلك في قضية “ألتراس ربعاوي”، التي قرر فيها النائب العام الراحل هشام بركات إحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.

 

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