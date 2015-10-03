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القبض على عاطل بحوزته 300 كيلو بانجو داخل سيارة بدون لوحات وسط سيناء

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القبض على عاطل بحوزته 300 كيلو بانجو داخل سيارة بدون لوحات وسط سيناء القبض على عاطل بحوزته 300 كيلو بانجو داخل سيارة بدون لوحات وسط سيناء
أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، اليوم، عن ضبط 300 كيلو بانجو بوسط سيناء، وقال المصدر فى تصريح صحفى: فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتى من بينها الاتجار فى المواد المخدرة وتكثيف الجهود لضبط القائمين عليها، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة نخل بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط "سليم . م . س"، 18 سنة، بدون عمل، مقيم بدائرة قسم شرطة القسيمة، أثناء استقلاله سيارة بيضاء اللون "بدون لوحات معدنية" محمل عليها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 300 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة، التى باشرت التحقيق.
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مصر 365