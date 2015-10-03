مباحث تموين سوهاج تضبط 56 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، من ضبط كميات كبيرة من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء، كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من إدارة مباحث التموين يفيد بورود معلومات لإدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام مدير مسئول محطة بنزين وصاحب كافتيريا بالطريق الصحراوى الغربى بتجميع كميات كبيرة من السولار بقصد التربح.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم الدفع بمأمورية بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها إبراهيم الشحات وكيل الإدارة وضمت النقباء محمد الليثى وخالد المشنب وأحمد عبد اللاه معاونى مباحث التموين، وأسفرت عن ضبط ح خ أ ح 30 عامًا مقيم دائرة مركز سوهاج مدير مسئول محطة بنزين لتوقف القيد بدفتر 21 بترول بالمحطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين وجعفر م ع ا 43 عامًا مقيم قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا صاحب كافتيريا بالطريق الصحرواى الغربى لقيامه بتجميع كميات من السولار المدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، وتم ضبط 2220 لتر سولار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8381 جنح مركز جرجا و حمدان ع خ أ 57 مقيم قرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا صاحب كافتيريا بالطريق الصحرواى الغربى لقيامه بتجميع كميات من السولار المدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء - وتم ضبط " 1620 " لتر سولار تحرر عن ذلك المحضر رقم 8382 جنح مركز جرجا.

كما تم ضبط عبد الحميد ع ع م 39 عامًا مقيم قرية الشيخ مرزوق دائرة مركز البلينا صاحب كافتيريا بالطريق الصحرواى الغربى لقيامه بتجميع كميات من السولار المدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء، وتم ضبط ( 380 ) لتر سولار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8383 جنح مركز جرجا.

كما تم ضبط أحمد ن م أ 20 عامًا مقيم درنكه دائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط صاحب تنك سولار بأحد كسارات الزلط لقيامه بتجميع كميات من السولار المدعم بدون فواتير أو خطابات من التموين، وتم ضبط " 35000 " لتر سولار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8384 جنح مركز جرجا.

وتم ضبط محمد ف م م 27 مقيم قرية المحاسنة دائرة مركز جرجا – مدير مسئول محطة بنزين لقيامه ببيع بنزين بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن البيع للجمهور رغم وجود منتج بالمحطة، وتم ضبط عدد " 2700 "لتر بنزين 80، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8385 جنح مركز جرجا لسنة 2015، وأنهت الحملة أعمالها بضبط محمود ح م م 27 عامًا مقيم قرية العوامر قبلى دائرة مركز جرجا – مدير مسئول محطة بنزين لقيامه بالامتناع عن البيع للجمهور، رغم وجود منتج بالمحطة وتم ضبط " 15000 " لتر بنزين 80، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8386 جنح مركز جرجا، و بمواجهـة المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد التربح بطريقه غير مشروعه تــــم التحفـــــظ علــــــــى المضبوطــــــــات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.