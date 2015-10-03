تأجيل محاكمة 45 متهمًا بـ"خلايا اللجان النوعية" لجلسة 15 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، تأجيل محاكمة 45 متهمًا بقضية خلايا اللجان النوعية، لجلسة 15 أكتوبر الجارى، مع استمرار حبس المتهمين، وصرحت للدفاع بالصور الرسمية المطلوبة والمثبتة، وعرض متهمين على الطب الشرعى.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة بعض شهود الاثبات من بينهم ضباط بقطاع الأمن الوطنى، ومهندس بشركة الكهرباء، كما تحدث أحد المتهمين إلى هيئة المحكمة بعد طلبه الحديث، كما طلب الدفاع بعض الطلبات الجوهرية.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة قتل مواطن باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية ما أسفر عن احتراق 3 سيارات.

كما أسندت إليهم كذلك تهمة اقتحام محطة وقود إمارات مصر وهددوا العاملين بها باستخدام الأسلحة النارية واحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوي التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضًا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا شالبصل بالإسكندرية.