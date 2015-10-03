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وصول سما المصرى لمجلس الدولة لحضور الطعن على حكم رفض استبعادها من الانتخابات

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وصول سما المصرى لمجلس الدولة لحضور الطعن على حكم رفض استبعادها من الانتخابات وصول سما المصرى لمجلس الدولة لحضور الطعن على حكم رفض استبعادها من الانتخابات
وصلت الفنانة سما المصرى إلى مقر مجلس الدولة لحضور نظر الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبًا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.

واختصم الطعن، الذى حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها شرط حسن السمعة.

وقررت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة اليوم.

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مصر 365

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