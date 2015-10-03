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شاهد فى "خلايا اللجان النوعية":المتهمون استأجروا فيلتى بالعجمى وأقاموا فيها

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شاهد فى "خلايا اللجان النوعية":المتهمون استأجروا فيلتى بالعجمى وأقاموا فيها شاهد فى "خلايا اللجان النوعية":المتهمون استأجروا فيلتى بالعجمى وأقاموا فيها
واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، سماع شهود الإثبات فى قضية خلايا اللجان النوعية المتهم فيها 45 إخوانيا.

وقال محاسب قانونى بالشركة المصرية للكهرباء، إنه صاحب الفيلا التى استأجرها المتهمون بالعجمى، وأقام بها عدد منهم مضيفا: سلمتهم الفيلا من خلال سمسار وخلال استئجارهم لها طلبت دخول الفيلا للاطمئنان عليها، فأكدوا لى خروجهم منها، ولا يتواجد بها أحد.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة مسئول خدمة العملاء بإحدى محطات البنزين، فأكد أنه غير متذكر لمرور عامين على الأحداث، مضيفا: أقوالى موجودة بنيابة كرموز وكنت موجودا وقت إشعال النيران بمحطة البنزين، ولم أتعرف على مرتكب الواقعة لأنه ملثم، وعدد المتهمين 5 أو 6، ولم يسرقوا أى شىء، لأن هدفهم كان حرق وتخريب المحطة، وزملائى أكدوا أن الملثمين هربوا بسيارتين كانتا تنتظرانهم .

كانت النيابة أسندت للمتهمين قتل مواطن بالأسلحة النارية والخرطوش وحيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية ما أسفر عن احتراق 3 سيارات، كما أسندت إليهم تهمة اقتحام محطة وقود إمارات وتهديد العاملين بها بالأسلحة النارية واحتجازهم فى محل داخل البنزينة، وحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوى التانكات وإضافة إلى حرقهم للسيارات المتوقفة فى محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية.

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مصر 365

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