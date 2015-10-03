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"موسكى" قتل "باللو" بكفر الدوار لخلافات مالية بينهما

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"موسكى" قتل "باللو" بكفر الدوار لخلافات مالية بينهما "موسكى" قتل "باللو" بكفر الدوار لخلافات مالية بينهما
تمكن قبل قليل ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من كشف غموض واقعة المحضر 4646 إدارى قسم شرطة كفر الدوار لسنة 2015 بشأن مقتل "إبراهيم م د" وشهرته "باللو"، جراء إصابته بجرح طعنى نافذ فى مشاجرة لخلافات مالية بينه وبين المتهم "محمد ا ا" وشهرته "موسكى" مسجل شقى خطر، قام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته المنوه عنها.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر ورئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمد السيسى رئيس المباحث، بالتنسيق وفرع الأمن العام بالبحيرة.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى ضبط المتهم بإرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وقام المتهم بتمثيل جريمته أمام ممثلى النيابة العامة بكفر الدوار.

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مصر 365