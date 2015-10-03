إخلاء سبيل العامل المتهم بالإهمال فى واقعة محاولة اغتصاب تلميذة بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، إخلاء سبيل عامل المدرسة المتهم بالإهمال فى محاولة اغتصاب تلميذة بالابتدائى داخل مدرسة تابعة لإدارة الخصوص التعليمية عقب انتهاء اليوم الدراسى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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والد تلميذة القليوبية بعد محاولة اغتصابها بمدرسة: ابنتى مضربة عن الطعام
كانت والدة أمر التلميذة "ندى.أ" بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة تابعة لإدارة الخصوص التعليمية، حررت محضرا ضد إدارة المدرسة يحمل رقم 4964 إدارى قسم شرطة الخصوص بعد تعرض ابنتها لمحاولة اغتصاب أثناء حضورها درسا خصوصيا فى المدرسة.
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