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إنقاذ مجموعة من السائحين من الغرق بمحمية رأس محمد

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إنقاذ مجموعة من السائحين من الغرق بمحمية رأس محمد إنقاذ مجموعة من السائحين من الغرق بمحمية رأس محمد
أكد اللواء عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أنه تم إنقاذ مجموعة من السائحين على اللنش "جاد 1" وهو لنش نزهة، بمحمية رأس محمد، من الغرق، وتم نقل السائحين، على لنش الزورق المطاط، إلى الشط وتم سحب اللنش "جاد1" للبر قبل أن يتعرض للغرق، بعد أن امتلأ اللنش بمياه البحر.

وأكد مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن لنشات النزهة المنتشرة، بعضها متهالك ويجب دخولهم الصيانة، لعدم تعرض السائحين للخطر، مضيفًا أنه لا خسائر بشرية، واستكمل السائحين رحلاتهم على لنشات أخرى.

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