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نائب رئيس جامعة بنها: العام الدراسى سيشهد طفرة فى الأنشطة الطلابية

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نائب رئيس جامعة بنها: العام الدراسى سيشهد طفرة فى الأنشطة الطلابية نائب رئيس جامعة بنها: العام الدراسى سيشهد طفرة فى الأنشطة الطلابية
تفقد الدكتور الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الدراسة فى أسبوعها الثانى بعدد من كليات الجامعة وقاعات الدراسة والمحاضرات والسكاشن للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وقال نائب رئيس الجامعة، إنه تم توفير كل سبل الراحة اللازمة للطلاب ليكونوا قادرين على تحصيل علومهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن الجامعة لا تالوا جهدا فى تقديم العون والدعم اللازم للطلاب خلال فترة الدراسة، وتابع: "أننا نسعى لتقديم أفضل خريج لمواكبة متطلبات سوق العمل".

وكشف الدكتور سليمان أن العام الدراسى الجديد سيشهد طفرة كبيرة فى الأنشطة الجامعية وربطها باحتياجات المجتمع وكذلك نشر ثقافة المبادرات الطلابية على مستوى الكليات، فضلا عن تعزيز التواصل والحوار الإيجابى بين الطلاب والأساتذة بما يعود على الطلاب بالمزيد من التوعية والتنوير بما يجرى حولهم من متغيرات.

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