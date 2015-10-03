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بالصور.. مرشحة بالعاشر من رمضان تنظم قافلة طبية مجانية لسكان المجاورة 30

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بالصور.. مرشحة بالعاشر من رمضان تنظم قافلة طبية مجانية لسكان المجاورة 30 بالصور.. مرشحة بالعاشر من رمضان تنظم قافلة طبية مجانية لسكان المجاورة 30
نظمت الدكتورة سناء أبو سمرة رئيس مجلس إدارة جمعية الرشاد الخيرية للتنمية، والسيدة الوحيدة ضمن 13 مرشحا على مقعد فردى بالدائرة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قافلة طبية مجانية لسكان المجاورة 30 بالعاشر من رمضان، وتضمنت القافلة الطبية كشفا وعلاجا مجانا لتخصصات (باطنة - أطفال - جلدية - عظام - أسنان) تلاها ندوة توعية صحية للأطفال والأمهات حول الاهتمام بالتغذية السليمة لهم وكيفية التعامل معهم.

ونفت الدكتورة سناء أبو سمرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكون القافلة لها علاقة بموضوع الترشح للانتخابات، لأنها ليست الأولى، التى تنظمها، وإنما وصل عدد القوافل الطبية على مدار 8 سنوات السابقة إلى 44 قافلة فى كل التخصصات فى إطار دور الجمعية فى المساعدة الاجتماعية لأهالى العاشر، إضافة إلى أنها طبيبة وتخصصها تستخدمه للنهوض بالمنظومة الصحية.

الدكتورة سناء ابو سمرة خلال توقيعها الكشف الطبى على اهالى المجاورة -اليوم السابع -10 -2015
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الدكتورة سناء ابو سمرة خلال توقيعها الكشف الطبى على اهالى المجاورة

خلال ندوة التوعية الصحية باساليب التغذية السليمة -اليوم السابع -10 -2015
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خلال ندوة التوعية الصحية باساليب التغذية السليمة

دكتورة سناء تستقبل الاهالى خلال الندوة -اليوم السابع -10 -2015
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دكتورة سناء تستقبل الاهالى خلال الندوة

جانب من القافلة الطبية -اليوم السابع -10 -2015
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جانب من القافلة الطبية

الاهالى خلال توافدهم على الكشف بالقافلة الطبية -اليوم السابع -10 -2015
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الاهالى خلال توافدهم على الكشف بالقافلة الطبية

دكتورة سناء خلال حوارها مع الاهالى -اليوم السابع -10 -2015
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دكتورة سناء خلال حوارها مع الاهالى


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