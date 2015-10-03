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ماهي مواصفات فتى أحلام الفنانة هبة نور؟

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ماهي مواصفات فتى أحلام الفنانة هبة نور؟ ماهي مواصفات فتى أحلام الفنانة هبة نور؟

السبت 03-10-2015 12:59

تأخذ الفنانة هبة نور سؤالنا: ما هي مواصفات فتى أحلامك؟ بكثير من الحماس والعفوية بالوقت نفسه، لتضع الشرط الأول لفارس أحلامها أن يحبها. فهي ترفض فكرة الارتباط بشاب لمجرد كونه مناسباً وبشكل تقليدي. أما في ما يخصّ مواصفات الشكل فتميز بين الشاب جميل المظهر وبين الجذاب حيث تفضل صاحب الجاذبية. ولا تنكر أن الشاب الأسمر يروقها. وتعطي مثلاً على ذلك المغني العالمي أنريكي إيغلاسياس لناحية سمرته فقط، ثم تركز على أن يتمتع فارس الأحلام بأخلاق عالية واتزان وثقة كبيرة بالنفس، وتؤمن هبة بالنصيب وترجح التفاهم والقبول بينها وبين نصفها الآخر المنتظر.

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