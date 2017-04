رالف لورين يتنحى عن إمبراطوريته الخمسينية كمدير تنفيذي

تمّ الإعلان عن تنحي رالف لورين ،75 سنة، عن منصبه كمدير تنفيذي لشركته التي كان قد أسسها قبل نحو 50 عاماً. عملية التنحي هذة كانت لصالح المدير التّنفيذي لشركة Gap Inc، ستيفان لارسون، الذي سيحلّ مكان لورين ابتداءً من نوفمبر 2015، لكن سيبقى لورين منخرطًا في الشّركة كرئيس تنفيذي ومدير إبداعي، واصفًا مستقبله مع لارسون على أنه "شراكة".

عُرفت ماركة رالف لورين، بتصميم الـPolo الشهير رغم أن الماركة انطلقت أولاً في مجموعات ربطات العنق. ومنذ ذلك الحين، أسّس لورين إمبراطوريّة عالمية. ووضع أسلوب لورين الأميركي المحض جماليّة النادي الريفي على خريطة الموضة. غير أنه قد اُفيد أن في السنوات الأخيرة، واجهت العلامة صعوبات، خصوصاً في ظلّ تأثير الدولار الأقوى على المبيعات الدولية.

ويتمتّع رجل الأعمال السويدي لارسون بخبرة في مجال البيع بالتجزئة في عالم الموضة. فقد عمل في منصب الرّئيس العالميّ لعلامة Old Navy من شركة Gap Inc للسّنوات الثلاثة الأخيرة ويعود الفضل له في نشأة هذه العلامة حديثًا لتصبح الأولى في تكتّل البيع بالتجزئة . وقبل Old Navy، عمل لارسون في علامة Hennes & Mauritz من H&M.

كانيي ويست لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة