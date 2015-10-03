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بالصور بسبب مريم أوزيرلي... التركية جانسو ديري تصرخ غاضبة في وجه الصحافيين

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بالصور بسبب مريم أوزيرلي... التركية جانسو ديري تصرخ غاضبة في وجه الصحافيين بالصور بسبب مريم أوزيرلي... التركية جانسو ديري تصرخ غاضبة في وجه الصحافيين

السبت 03-10-2015 17:01

شوهدت قبل أيام، الممثلة التركية جانسو ديري بطلة مسلسل "إيزيل" والشهيرة بفيروزة في مسلسل "حريم السلطان" في جزئه الثالث، تتجوّل في منطقة بيبك.
جانسو التي قصدت الصالون لتصفيف شعرها، فوجئت لدى خروجها بصحافيين، فسارعت خطواتها لتهرب من الكاميرا، إلا أنّ سؤالاً استعدى ردّها بغضب دون اعتبار للكاميرا المتواجدة في المكان.
فقد سئلت جانسو عن مشاعرها أزاء تفاوت الأجر بينها وبين مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، رغم أنّ هذه الأخيرة تقلّ عنها خبرة فقالت بغضب "لماذا تقارنون؟ لا يوجد أي شيء من هذا القبيل لتفتعلوه في الصحافة... لا يوجد شيء".
ثم تابعت "أريد أن أبقى بمفردي"، ولم تخف انزعاجها من تواجد الصحافة حولها باستمرار واختراقها لخصوصياتها.
يذكر أنّ جانسو عادت مؤخراً من أمريكا، بعد عطلة قضتها هناك، على أن تدخل قريباً الستوديو لتصوير عمل جديد.

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