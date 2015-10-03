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وزير النقل يطالب شركات إنشاء الطرق بسرعة الإنتهاء من المشروعات

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وزير النقل يطالب شركات إنشاء الطرق بسرعة الإنتهاء من المشروعات وزير النقل يطالب شركات إنشاء الطرق بسرعة الإنتهاء من المشروعات

وزير النقل – الدكتور سعد الجيوشي

طالب وزير النقل، الدكتور سعد الجيوشي، خلال تفقده للطريق الساحلي الدولي؛ شركات إنشاء الطرق والكباري بتكثيف وضغط العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات المتأخرة، لأن التأخير يكلف الدولة أعباًء ماليًة إضافيًة لا تتحملها.

وطالب “الجيوشي” رؤساء الشركات التابعة للوزارة بالاهتمام بعوامل الأمن والسلامة، وأكد على ضرورة صيانة المعدات بصفٍة دوريٍة، لضمان عمر أطول للمعدة، وقرر إحالة أحد مسئولي الصيانة بشركة «النيل العامة للطرق والكباري» للتحقيق بسبب إهمال الصيانة.

من جانبه‘ قال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء عادل ترك، أن العمل في الهيئة يسير في اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق القديمة التي تبلغ حوالي 24 ألف كيلو وأكثر من 1700 كوبري، والثاني هو المشروع القومي للطرق الذي تحققت فيه معدلات تنفيذ عالية.

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