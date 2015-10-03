نفوق 5 حيوانات فى احتراق 4 منازل فى طما بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بمنزل وامتد لعدد 3 منازل أخرى دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بناحية السكساكة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد المنعم رئيس فرع الأمن العام وقادها العميد جلال أبو سحلى مأمور مركز طما والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل ملك "شادية.ف.د" 48 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية وامتد لمنازل مجاورة ملك "عشم ع غ" 65 عاما عامل و"عبد العاطى د ع" 70 عاما بالمعاش و"فايز د ع" 80 بالمعاش – ويقيمون بذات الناحية لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى نفوق "3" رؤوس ماشية و"2" دابة واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والبوص وجذوع النخيل.

وبسؤال مالكى المنازل أيدوا ما جاء بالفحص وقررا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، ونفوا

>الشبهة الجنائية أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، تم إخطار الإدارة البيطرية بطما للانتقال واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4429 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.