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السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لاحتفالات أكتوبر

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السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لاحتفالات أكتوبر السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لاحتفالات أكتوبر
عقد اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية اجتماعا اليوم، لاستعراض ومناقشة الخطوط العريضة وكل الاستعدادات والترتيبات لفعاليات احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 73 المجيدة وتوزيع الأدوار وبرنامج الاحتفالات والمقرر لها أن تستمر اعتبارا من غد الأحد وحتى نهاية الشهر وتشارك فيها كل الجهات والأجهزة التفيذية وتغطى كل مراكز ومدن المحافظة وتوابعها، وذلك نظرا للارتباط الوثيق للإسماعيلية وشعبها بأحداث أكتوبر المجيد.

وحضر الاجتماع كل من العميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة ورأفت عبد النعيم رئيس تليفزيون القنال وممثلى قطاعات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والقوى العاملة وجامعة قناة السويس وإدارة السياحة بالمحافظة باقى الجهات المعنية ومراجعة كل الترتيبات الخاصة بالاحتفال.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع على أنه لابد وأن تأحذ الاحتفالات هذا العام طابعا متميزا وشكلا مختلفا عن احتفالات الأعوام السابقة، لاسيما أنها الذكرى 42 والتى تأتى بعد الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة وما تشهده المنطقة من تطورات وتنمية حقيقية وملموسة.

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مصر 365