محافظ أسوان يستقبل وفد التليفزيون الألمانى لتصوير حلقة عن النيل

استقبل محافظ أسوان مصطفى يسرى الكاتب والناشر الألمانى الشهير Stefan aust - وصاحب حق امتياز قناة (N24 - WELT) الألمانية، بحضور فولكهارد فيندفورد رئيس جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة وعبد الحكيم حسين مدير فرع الهيئة المصرية العامة لتنسيط السياحة بأسوان.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن أسوان هى أقل محافظات الجمهورية بالنسبة للتعديات على النيل والأراضى الزراعية والجزر النيلية، حيث تقوم المحافظة بالتعاون مع وزارتى الرى والداخلية لإزالة التعديات على نهر النيل أول بأول، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات لحماية النيل من التلوث من خلال مشروع تطوير محطتى كيما 1 وكيما 2 من أجل رفع كافة كميات الصرف الصحى لمنطقة العلاقى واستغلالها فى زراعة حوالى 7 آلاف فدان كغابات شجرية، لافتاً إلى أنه تم منع وقوف أو تراكى البواخر السياحية المتوقفة عن الرحلات النيلية أمام المراسى السياحية بالكورنيش القديم وتحويلها إلى مراكز الصيانة المتعاقدة معها أو للمراسى السياحية بالكورنيش الجديد للحد من التلوث بمجرى نهر النيل، وخاصة أن جميع المراسى السياحية فى مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو صديقة للبيئة ومدعمة بكافة شبكات المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وتمويل وقود واتصالات وهى تم توصيلها على شبكات البنية الأساسية لهذه المدن.

ورداً على سؤال خاص بحالة الأوضاع الأمنية أكد محافظ أسوان أن المواطن الأسوانى هو خط الدفاع الأول ضد الإرهاب ولذا فإن المحافظة لم تشهد أى حوادث إرهابية منذ فترة، حيث أن هناك استقرارا فى الأوضاع الأمنية بفضل وعى أهل أسوان المشهود لهم حسن أستقبال ضيوفهم بالبشاشة والأمانة والود، وخاصة أن نسبة كبيرة من أهلها يعملون بمجال السياحة.

واستعرض مصطفى يسرى خلال اللقاء الجهود الحكومية للاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث تم تخصيص 8800 فدان فى بنبان وفارس لإقامة محطات شمسية بعد طرح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعديد من المشروعات التى ستسهم فى توفير الطاقة وسد العجز فى إنتاج الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وأشار إلى أن أسوان ستصبح مركزاً تجارياً ولوجستياً مهماً حيث تعتبر بمثابة جسر التواصل والبوابة الرئيسية للربط بين مصر وأفريقيا وخاصة فى التجارة البرية والنهرية للوصول إلى الأسواق الأفريقية المفتوحة أمام التجارة والسياحة والاستثمارات المصرية بعد افتتاح منفذ قسطل البرى وقرب افتتاح منفذ آرقين، مع دراسة إنشاء طريق برى جديد يمتد من مدينة أسوان وحتى مدينة أبوسمبل السياحية بطول 280 كم، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل بإنشاء 2 منطقة لوجستية بمنطقتى قسطل وآرقين مساحة كل منهم 300 فدان من أجل خلق مناطق حرة للتجارة تربط بين مصر والسودان وأيضاً تجاه الأسواق الأفريقية.

وكشف المحافظ أن هناك جهودا مبذولة لوضع إطار موحد للمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها فى منطقة بحيرة ناصر، وذلك دون الإخلال بالنظام البيئى للبحيرة، بحيث لا تتم إقامة أى مشروعات تنموية ذات تأثير سلبى على البيئة والمحميات الطبيعية بهذه المنطقة على أن يراعى فى تنفيذ المشروعات التى تتم خارج شريط الحماية للبحيرة.

ومن جانبه أعرب فولكهارد فيندفور عن سعادته بزيارة الوفد الإعلامى الالمانى للمعالم السياحية والأثرية بمحافظة أسوان والتى تعتبر مادة فيليمة هامة تم الاعتماد عليها فى تصويره الذى يقوم به حالياً لفيلم وريبورتاج عن مصر تحت عنوان "مشروع النيل" والذى يتم من خلاله تصوير مختلف المواقع السياحية والأثرية بمصر ومصبى نهر النيل وتأثيره على الحياة فى المناطق المختلفة، بجانب إبراز المقومات الطبيعة والسياحية لها.

وفى نفس السياق أوضح عبد الحكيم حسين بأن برنامج زيارة الكاتب والناشر الألمانى لمصر بدأت فى 28 سبتمبر الماضى وتستمر حتى 10 أكتوبر الجارى مشيراً بأن البرنامج شمل زيارة وتصوير المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر فى 29 سبتمبر، وأعقبها التوجه لمحافظة أسوان فى 30 سبتمبر عبر رحلة نيلية قام خلالها بتصوير وزيارة معبد إدفو وكوم أمبو وجبل السلسلة ومدينة دراو، بجانب معابد فيلة وكلابشة ورمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية وأيضاً ميناء السد العالى شرق، ورمز الصداقة والمسلة الناقصة، علاوة على زيارة وتصوير حفريات جزيرة ألفانتين ومتحف النوبة وغرب سهيل ومصنع كيما ومن المقرر أن يغادر أسوان مساء السبت 3 أكتوبر، ليستكمل برنامجه فى صباح الاثنين 5 أكتوبر بزيارة المتحف المصرى ومقابلة وزيرى السياحة والأثار وأيضاً زيارة كنيسة أبو سرجا وحصن بابيلون الرومانى وجامع عمرو بن العاص.

وأضاف عبد الحكيم حسين بأن برنامج الناشر الألمانى يتضمن أيضاً زيارة متحف الرى بالقاهرة فى يوم 6 أكتوبر والقناطر الخيرية والجامعة الألمانية بالتجمع الخامس، ويعقبه التوجه لزيارة محافظة الإسكندرية فى 7 أكتوبر والتى تتضمن زيارة قناة المحمودية بمدخل الميناء وقلعة قايتباى البحرية ومكتبة الإسكندرية والمنتزة والسلاملك، موضحاً بأنه فى 8 أكتوبر يقوم السيد Stefan aust باستكمال رحلته بالتوجه إلى محافظة دمياط وتصوير مصب النيل فى البحر بالميناء الجديد ومراكب الصيادين، ثم العودة للقاهرة فى 9 أكتوبر ويستكمل فى هذا اليوم زيارة وتصوير وادى النطرون ودير الأنبا بشوى ودير مكاريوس، ويختتم رحلته بزيارة ضريح أنور السادات، ثم مغادرة مصر متوجهاً لألمانيا فى 10 أكتوبر.