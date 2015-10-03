إزالة 12 وصلة صرف صحى مخالفة لمجرى مائى فى الفيوم

أزالت حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى لمركز ومدينة سنورس برئاسة محمود هاشم ومسئولى قطاع الرى وشرطة المسطحات المائية، عددا من التعديات على مجرى مائى عند مدخل عزبة محمد يوسف بقرية السعيدية شملت 12 توصيلات صرف صحى منزلية تصب فى مجرى لرى الأراضى الزراعية ما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتلوث المحاصيل وانتشار الحشرات الضارة وحرت الحملة محاضر بيئة للمتعديين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة المعنية للتصدى بحسم للتعديات على المجارى المائية ومنافع الرى والأراضى الزراعية لضمان عدالة توزيع المياه والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشيراً إلى استمرار المحافظة فى المرور الدورى المكثف وشن الحملات على المجارى المائية والأراضى الزراعية لإزالة أى تعديات مع متابعة أعمال الصيانة والتطهيرات اللازمة، مشدداً على التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقاً للقانون لحماية ثروتنا الزراعية ومواردنا المائية من الهدر والتلوث.