أولياء أمور يتهمون معلم دين وخطيب مسجد بسب الطلاب فى السنبلاوين

تقدم عدد من أولياء الأمور بمدرسة السنبلاوين التجريبية للغات بشكوى ضد مدرس لغة عربية قام بتوجيه السباب والشتائم لطلاب المرحلة الثانوية أثناء شرحه لمادة التربية الدينية.

وأكد الطلاب وأولياء الأمور بالشكوى، أنه بعد أن قام الأستاذ "ع ال م" مدرس اللغة العربية ويعمل إماما وخطيبا بأحد المساجد بعد أن قام بكتابة اسم الدرس على السبورة بالصف الأول الثانوى سمع بعض الطلاب يتحدثون بصوت عالٍ فقام بتوجيه سيل من الشتائم والألفاظ النابية والتى يحاكم عليه القانون واستنكر أولياء الأمور والطلاب ما حدث وطالبوا بالتحقيق مع المدرس ونقله إلى مدرسة أخرى.

وعلى الجانب الآخر فتحت المدرسة تحقيقا داخليا واستمعت إلى المدرس والطلاب والذين أكدوا حقيقة الواقعة.