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"الأحوال المدنية" بالقليوبية تنظم حملات لجامعة بنها لاستخراج الرقم القومى

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"الأحوال المدنية" بالقليوبية تنظم حملات لجامعة بنها لاستخراج الرقم القومى "الأحوال المدنية" بالقليوبية تنظم حملات لجامعة بنها لاستخراج الرقم القومى
أكد اللواء أحمد صقر، مدير مصلحة الأحوال المدنية بالقليوبية، أنه فى إطار توجيهات وزارة الداخلية بالتواصل مع المواطنين، قام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بتوجيهات من اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد الوزير للقطاع وبإشراف اللواء لطفى عياد مدير المناطق بإعداد مأموريات لجامعة بنها تم من خلالها استخراج بطاقة الرقم القومى لكل العاملين بالجامعة وأصدار الوثائق المميكنة.

وأكد اللواء أحمد صقر، أنه تم استخراج 200 بطاقة و30 مستخرج مميكن، وجار التوصل مع كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة لتخفيف العبء على المواطنين.

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