التليجراف: الغارات الجوية الروسية على "داعش" بسوريا قد تستمر لشهور

قالت صحيفة التليجراف البريطانية نقلا عن عضو بالبرلمان الروسى، إن حملة الغارات الجوية التى تشنها الطائرات الروسية بسوريا قد تمتد إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور.

وكان الرئيس الروسى قد أكد على وجود جدول زمنى للغارات الجوية على تنظيم داعش بسوريا عند إعلانه بدء الحملات العسكرية، لكنه لم يذكر وقتا زمنيا محددا لتلك الغارات الجوية.

وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الروسى "أليكسى باشكوف" إن روسيا قد تستمر فى شن الغارات لبضعة شهور، مرددا تصريحات "ديمترى بيسكوف" المتحدث باسم الرئيس الروسى الذى قال إن الغارات ستستمر إلا أن تتمكن قوات بشار الأسد من تنظيم هجوم برى لاستعادة سيطرتها على الطرق الرئيسية بين مدينتى "حما" و"حمص".

وعلمت صحيفة التليجراف من جنرال روسى سابق، أن القيادة العسكرية الروسية تبدو غير متحمسة لتحديد فترة زمنية نظرا لأن طبية الوضع فى سوريا غير معروف، فالطائرات الروسية حاليا تقوم باختبار المليشيات المتطرفة استعدادا لتصعيد عسكرى قادم.

وقال المحلل العسكرى "بافل فيلجينهور" إن إصرار روسيا على استمرار توجيه الضربات العسكرية حتى ينظم هجوم برى من قبل قوات بشار الأسد وحزب الله وإيران يدل على أن روسيا تسعى إلى الانتصار بهذه الحرب وتقوية شوكة الرئيس السورى "بشار الأسد".

وأضاف "فيلجينهور" أن الفترة الزمنية للغارات الروسية يعتمد على قوة المليشيات المعارضة المسلحة، وعلى رد فعل القوى الغربية على استهداف روسيا لتنظيمات معارضة أخرى غير تنظيم داعش، مؤكدا أنه إذا كان الهدف من التدخل العسكرى الروسى هو استعادة سيطرة بشار الأسد ما قبل 2011، فالأمر سيأخذ سنوات طويلة وتكلفة باهظة فى الأرواح.

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