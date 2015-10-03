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المرصد السورى يعلن سقوط 39 قتيلا مدنيا و14 مسلحا بالقصف الروسى خلال 4 أيام

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المرصد السورى يعلن سقوط 39 قتيلا مدنيا و14 مسلحا بالقصف الروسى خلال 4 أيام المرصد السورى يعلن سقوط 39 قتيلا مدنيا و14 مسلحا بالقصف الروسى خلال 4 أيام
أعلن المرصد السورى عن سقوط 39 قتيلا مدنيا و14 من المسلحين، فى القصف الجوى الروسى على سوريا خلال 4 أيام، حسب ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبرعاجل لها اليوم السبت.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن موسكو شنت، أمس الجمعة، 6 ضربات جوية جديدة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا، فى اليوم الثالث من التدخل العسكرى الروسى فى هذا البلد.
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