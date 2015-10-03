المرصد السورى يعلن سقوط 39 قتيلا مدنيا و14 مسلحا بالقصف الروسى خلال 4 أيام

أعلن المرصد السورى عن سقوط 39 قتيلا مدنيا و14 من المسلحين، فى القصف الجوى الروسى على سوريا خلال 4 أيام، حسب ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبرعاجل لها اليوم السبت.إعلان - Ads إعلان - Ads
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن موسكو شنت، أمس الجمعة، 6 ضربات جوية جديدة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا، فى اليوم الثالث من التدخل العسكرى الروسى فى هذا البلد.
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن موسكو شنت، أمس الجمعة، 6 ضربات جوية جديدة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا، فى اليوم الثالث من التدخل العسكرى الروسى فى هذا البلد.
>