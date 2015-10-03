مستوطن إسرائيلى يطلق النار على طفل فلسطينى عمره 6 سنوات شرق قلقيلية

أصيب طفل فلسطينى من قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية اليوم السبت، بعيار نارى أطلقه مستوطن إسرائيلى تجاهه.

وقال شهود عيان أن مستوطنا إسرائيليا أطلق النار على الطفل الفلسطينى يوسف بيان الطبيب (6 أعوام) ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أصيب الطفل فى بطنه بجروح وصفت بـ"الحرجة".

كان الطفل الفلسطينى أثناء تعرضه للهجوم يسير على الطريق العام حين توقف المستوطن وأطلق النار عليه وفر هاربا وتم نقل الطفل إلى مستشفى قلقيلية.

من جانبه، قال أمين سر حركة (فتح) فى قلقيلية محمود ولويل أن الحركة لن تسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالاستمرار فى اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وأن ما حدث اليوم من اعتداء على الطفل يوسف الطبيب ما هو إلى استهداف واضح للأطفال كما حدث مع عائلة دوابشة.

وأكد ولويل أن حركة (فتح) ملتزمة التزاما كاملا بقرارات قيادتها الشرعية وعلى رأسها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام استمرار المستوطنين فى اعتداءاتهم.

وأوضح أن لجان الحراسة الشعبية الفلسطينية ستتصدى لأى ممارسات من قبل المستوطنين الإسرائيليين بكل حزم وجدية وحذر من المساس بأمن المواطن الفلسطينى أو المساس بممتلكاته.

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