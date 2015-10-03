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وفاة مرشح للانتخابات البرلمانية الإماراتية قبل ساعة من التصويت

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وفاة مرشح للانتخابات البرلمانية الإماراتية قبل ساعة من التصويت وفاة مرشح للانتخابات البرلمانية الإماراتية قبل ساعة من التصويت
توفى أحد المرشحين لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى (البرلمان الإماراتى) صباح اليوم السبت قبل بدء عملية التصويت لاختيار اعضاء المجلس.

وقال أقارب المرشح الراحل عبدالعزيز الشحى أن المرشح تعرض لهبوط حاد فى الدورة الدموية وانخفاض نسبة السكرى فى الدم وتوفى بمنزله صباح اليوم السبت قبل ساعة من بدء التصويت.

وكان من المفترض أن يتوجه المرشح لمتابعة سير العملية الانتخابية فى إمارة رأس الخيمة، التى ترشح عنها، وانتظره أنصاره أمام لجنة الانتخاب لكن صدمهم نبأ وفاته.

وذكر أقارب للمرشح أنه كان فى الليلة السابقة للانتخابات مع أعضاء حملته الانتخابية، يعدون لبرنامج يوم الانتخابات، مشيرين إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يشكو من أية أعراض. انطلقت عملية التصويت للانتخابات الإماراتية صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى.

وهذه الانتخابات هى الثالثة التى تشهدها الإمارات، بعد انتخابات عامى 2006، و.2011

ويتنافس على مقاعد المجلس الوطنى ومقره أبوظبى، 341 مرشحاً بينهم 76 امرأة، ويتم خلال الانتخابات اختيار 20 عضوا من بين المرشحين، بينما يتولى حكام الإمارات اختيار 20 آخرين لعضوية المجلس.
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