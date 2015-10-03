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أزمة الوقود فى تونس تتصاعد مع إعلان اتحاد الشغل عن إضراب لـ 3 أيام

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أزمة الوقود فى تونس تتصاعد مع إعلان اتحاد الشغل عن إضراب لـ 3 أيام أزمة الوقود فى تونس تتصاعد مع إعلان اتحاد الشغل عن إضراب لـ 3 أيام
يبدأ غدا الاحد فى تونس إضراب سائقى نقل البضائع والمحروقات الذى أعلنه اتحاد الشغل، ويستمر ثلاثة أيام. ومع اقتراب موعد الإضراب ادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود فى تونس اليوم السبت إلى حالة من الشلل، ما تسبب فى تعطيل حركة المرور فى عدد من شوارع العاصمة والمدن الكبرى.

ويأتى الاضراب بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسى للشغل أمس الجمعة عن فشل جلسة مع اتحاد الأعراف وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق اتفاق الزيادة فى الأجور.

وتعد تلك أحدث موجة من الاضرابات التى تشهدها تونس والتى طالت أغلب القطاعات لمطالب ترتبط بزيادات فى الأجور والمنح.
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