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تنظيم الإخوان فى دمشق: الضربات الروسية على سوريا خرق للقانون الدولى

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تنظيم الإخوان فى دمشق: الضربات الروسية على سوريا خرق للقانون الدولى تنظيم الإخوان فى دمشق: الضربات الروسية على سوريا خرق للقانون الدولى
اعتبر تنظيم الإخوان فى سوريا اليوم السبت أن " الضربات الروسية (لسوريا) يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولى".

وجاء فى بيان للإخوان اليوم السبت أن " روسيا تختار الحسم العسكرى وتفجر خطة المبعوث الدولى (ستيفان) دميستورا، ماتزال العملية العسكرية للاحتلال الروسى مستمرة على مرأى ومسمع العالم الذى يتبنى مبادئ حقوق الإنسان ويدعم حق الشعوب فى الحرية والكرامة وتقرير المصير".

كان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين السورى وليد المعلم قد اكد فى كلمة بلاده امام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الجمعة أن الإعلان عن بدء الغارات الجوية الروسية فى سورية جاء بناء على طلب من السورية وبالتنسيق معها، واعتبر هذه الخطوة "مشاركة فعالة فى دعم الجهود السورية فى مكافحة الإرهاب".

وقال أن "دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المهمة لقيام تحالف دولى اقليمى لمكافحة الإرهاب لاقت اهتمام الحكومة السورية ودعمها".

وأشار بيان الاخوان المحظورة فى سوريا " لم تكتف روسيا بالمضى قدماً فى ترسيخ وجوده العسكرى على الأرض السورية وحشد آلة القتل وبناء القواعد والتحصينات وتعزيز المواقع الاستراتيجية تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، بل انطلقت غاراته تستبيح الدم والأرض والسماء.. وتقتل أهلنا المدنيين العزل لا تستثنى من ذلك النساء والأطفال".

وكان المعلم قد اتهم "داعش والنصرة" وبقية تنظيمات القاعدة الإرهابية بقتل الأبرياء وسبى النساء وضرب المدنيين بالقذائف وقطع مياه الشرب والكهرباء عنهم وتدمير معالم التاريخ والحضارة بما فيها تلك المدرجة على لائحة التراث العالمى والتى تعتبر إرثا للإنسانية جمعاء.

وأكد المعلم حرص بلاده على التمسك بالمسار السياسى وفق المحددات المعروفة للجميع والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سوريا ارضا وشعبا والحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها.

وقال "إن الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسى هو الحوار الوطنى السورى- السورى دون أى تدخل خارجى".
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