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قوات التحالف الدولى تنفذ 27 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق

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قوات التحالف الدولى تنفذ 27 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق قوات التحالف الدولى تنفذ 27 ضربة جوية ضد "داعش" فى سوريا والعراق
أعلنت قوة المهام المشتركة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أن طائرات التحالف نفذت 27 ضربة جوية في سوريا والعراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن القوة قولها - في بيان أصدرته اليوم - "إن طائرات التحالف نفذت 27 ضربة جوية، مستهدفةً مقاتلي تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأضاف البيان أن طائرات التحالف نفذت 17 ضربة جوية في العراق على ثمان مناطق، من بينهم ست ضربات قرب مدينة الرمادي، واستهدفت الضربات الجوية وحدات تكتيكية تابعة لتنظيم "داعش" ومواقع قتالية وأسلحة.

وأشار البيان أيضا إلى أن طائرات التحالف نفذت 10 ضربات جوية في سوريا قرب خمس مدن وقصفت أهدافا مشابهة.
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مصر 365

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