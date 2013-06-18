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عمال «بتروتريد» : «الشعب يريد إسقاط النظام».. ويؤكدون: سنعتصم حتى 30 يونيو

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عمال «بتروتريد» : «الشعب يريد إسقاط النظام».. ويؤكدون: سنعتصم حتى 30 يونيو عمال «بتروتريد» : «الشعب يريد إسقاط النظام».. ويؤكدون: سنعتصم حتى 30 يونيو
قيادى بالشركة: نظام «مرسى» أسوأ من «مبارك»

كتب : محمد أبوحجر الثلاثاء 18-06-2013 08:22

نظم أمس عمال شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة البترول وسط انتشار أمنى للمطالبة بتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة على جميع العاملين وضمهم للهيئة العامة للبترول وعودة العمال المفصولين تعسفياً وإدارياً، ومنح الضبطية القضائية لمراقبى البنزينات التابعين للشركة وتوفير أماكن لهم بالمحطات، وهتف العمال: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع»، و«همّا بياكلوا حمام وفراخ.. وإحنا الفول دوخنا وداخ». وأعلن العمال عن اعتصامهم حتى 30 يونيو وأنهم سيشاركون يومها بمسيرة من مقر الاعتصام إلى قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط النظام. واتهم كريم رضا، القيادى العمالى، إدارة الشركة بإصدار تعليمات شفهية لمديرى الفروع بمنع الإجازات لعدم مشاركة العمال فى الاعتصام كما أنها أرسلت موظفى أمن الشركة لتصوير العاملين المشاركين للضغط عليهم بالخصومات لعدم تكرار مشاركتهم فى مثل تلك الاحتجاجات. وقال «رضا» إن عمال «بتروتريد» سيشاركون فى مظاهرات 30 يونيو للمطالبة برحيل محمد مرسى، لأن حكمه أسوأ من أيام «مبارك»، وغابت فى عهده العدالة الاجتماعية واستمر التنكيل بالعمال بداية من التفاوت الرهيب فى الأجور، وعشرات المفصولين، فضلاً عن وجود وزير ضعيف للبترول غير قادر على حل أزماته.

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