القبض على أخطر تشكيل عصابى مسلح قتل شابا لمحاولته التصدى لهم بالبحيرة

تمكن قبل قليل ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من كشف غموض واقعة المحضر رقم 2831 / 2015 إدارى مركز إدكو

والمحضر بشأن وصول "خليل عبد النور خليل اليمنى" حاصل على دبلوم فنى ومقيم مركز فوة كفر الشيخ لمستشفى إدكو العام جثة هامدة إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة ماركة لانسر بإستيقاف السيارة رقم 27221 ملاكى كفر الشيخ ماركة شيفروليه أوبترا قيادة "أحمد جمال أبو سمرة" طالب ومقيم ذات العنوان تحت تهديد الاسلحة النارية والإستيلاء عليها واستغاثة الأخير بالمجنى عليه وبعض اصدقاءه تليفونياً لاستعادتها وبالطريق الدولى أمام كوبرى المعدية دائرة المركز شاهدوا السيارة المستولى عليها وحال استيقافها قام المتهمين مستقليها بإطلاق اعيرة نارية اتجاههم مما أدى لإصابة المجنى عليه بطلق خرطوش أعلى الظهر ووفاته وفروا هاربين

وأسفر تمشيط مكان الواقعة عن العثور على سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وبداخله فارغ لذات العيار ونظراً لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثل فى تعدى صارخ على المال والنفس بسرقة سيارة وقتل شخص فقد تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر ورئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث بالتنسيق وفرع الأمن العام بالبحيرة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من إيهاب خ ش وشهرته ( إيهاب الليبى ) عاطل ومقيم المنشية البحرية الإسكندرية والسابق إتهامه فى القضية رقم 40075/2012 جنح قسم ثانى المنتزه " إحراز سلاح نارى وذخائر"،" أحمد ع ح " وشهرته ( ميدو ) عاطل ومقيم خلف مدينة الأطباء عزبه أسكوت الإسكندرية، " أحمد ع ش " وشهرته ( حمامه ) سائق توك توك ومقيم المنشية البحرية / الإسكندرية وآخران محددان.

اليوم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وضبط بحوزة الاول سلاح النارى عبارة عن بندقية خرطوش 12 متعددة الطلقات + 5 طلقة لذات العيار وضبط بحوزة الثانى السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 + 2 طلقة لذات العيار وبحوزة الثالث دراجة بخارية توك توك "المستخدمة فى تنقلاتهم".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعه حيث كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية بالطرق الفرعية تزعمه الأول وأنهم عقب قيامهم بسرقة السيارة محل الواقعة قام قائدها بالاتصال بالمجنى عليه لتتبعهم وضبطهم حيث كان يستقل سيارة أخرى فى اتجاه هروب المتهمين وحال محاولته استيقافهم قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى صوبه محدثاً إصابته التى اودت بحياته وقيام أحدهم بالتخلص من السلاح النارى المعثور عليه بمكان الواقعة وفروا هاربين.

تم ضبط السيارة المستولى عليها بإرشاد المتهمين المضبوطين وبعرضهم على المجنى عليهم تعرفوا عليهم. جارى تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على ابعاد نشاطهم الإجرامى وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.