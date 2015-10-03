سقوط تاجر ماشية بحوزته 3 قطع أسلحة نارية و10 طلقات بالقليوبية

تمكن الملازم اول احمد فتحى الضابط بمركز شبين القناطر بالقليوبية، وبصحبته القوه المرافقه من ضبط "محمودع.م" 40 سنة تاجر ماشيه ومقيم دائرة مركز بنها السابق اتهامه فى القضية رقم 5350 جنايات مركز كفر شكر لسنة 2009م "مخدرات" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11762 جنايات مركز بنها لسنه 2015م "سلاح ومقاومة سلطات"، والقضية رقم 11104 جنايات مركز بنها لسنه 2014م "سلاح ومخدرات" وبحوزته عدد ( 2 ) سلاح نارى عبارة عن طبنجة حلوان وأخرى ماركة سى زت عيار 9 مم مطموستين الأرقام وعدد 10 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، جارٍ تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.