ضبط شاب يرتدى الملابس النسائية لاستقطاب راغبى المتعة من مقاهى الإسكندرية

ضبطت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، شابا يرتدى "الملابس النسائية" و"الترويج لنفسه" واستقطاب راغبى المتعة الحرام، من على المقاهى والكافيهات.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بضبط صاحب محل "كوافير" حريمى يستقطب راغبى المتعة من على المقاهى.

وبالفحص تبين أن المتهم يرتدى الملابس النسائية ويتجول بها فى الشوارع ويضع أدوات التجميل، ويجلس على المقاهى لإغراء الرجال من راغبى المتعة الحرام، وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عبد الحميد زيدان، من ضبط المتهم داخل أحد المقاهى مرتديًا ملابس حريمى، وتحرير محضرًا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.