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ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو بانجو فى التل الكبير بالإسماعيلية

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ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو بانجو فى التل الكبير بالإسماعيلية ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو بانجو فى التل الكبير بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية ومباحث التل الكبير، من ضبط سيارة محملة بـ 150 كيلو بانجو فى التل الكبير.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية والرائد فهمى عبدالصمد رئيس مباحث التل الكبير ومعاونيه بالقبض على (إ . س . ج . ع ) مواليد 1978 عاطل مقيم رفح شمال سيناء حال قيادته السيارة رقم ( ط ص ن 3745)، وبتفتيش السيارة تبين للمباحث انها محملة بكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من 150 كيلو جراما.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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