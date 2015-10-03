3 من كبار رعاة الفيفا يطالبون باستقالة بلاتر

استقر جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك على تشكيل الفريق في مواجهة النجم الساحلي التونسي السبت في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز بأربعة أهداف دون رد كي يتأهل للنهائي ومن أجل هذا غير البرتغالي طريقة اللعب.

ويفاضل مدرب بورتو السابق بين أحمد حمودي ومصطفي فتحي لدخول التشكيل الأساسي للمباراة.

ويميل فيريرا للدفع بحمودي الذي يفوق فتحي خبرة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيواجه النجم بالتشكيلة التالية:

أحمد الشناوي حارسا للمرمى.

حازم إمام وعلي جبر وأحمد دويدار ومحمد جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد وعمر جابر في وسط الملعب وأمامهم أيمن حفني ومحمود كهربا ومصطفى فتحي أو أحمد حمودي.

وسيقود باسم مرسي هداف الفريق في الدوري الهجوم.