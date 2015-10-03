«مركز القاهرة»: دوامة العنف في ليبيا نتيجة طبيعية للإفلات من العقاب

سلط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الضوء على الوضع الإنساني والحقوقي في ليبيا، في إطار جهود المركز لتحليل أسباب الانتهاكات الجسيمة في ليبيا و سبل حلها و لمساندة الجمعيات الليبية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الاستمرار في توثيق الانتهاكات الجسيمة ومساندة الضحايا في واقع النزاع المسلح واسع النطاق المنتشر في كل بقاع ليبيا.

واستعرضت جلسات مجلس حقوق الإنسان مدى التزام ليبيا وتنفيذها للتوصيات التي سبق وقبلتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في 2010 وتطورات عمل لجنة التحقيق التي تم اعتمادها بالمجلس في مارس الماضي للكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تم ارتكابها منذ يناير 2014 من قبل المجموعات المسلحة المختلفة في ليبيا بما فيها الميلشيات في غرب البلاد والقوات شبه العسكرية في الشرق وتنظيم «داعش».

وحمَّل المركز الميليشيات والجماعات شبه العسكرية المسؤولية عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في كافة أنحاء ليبيا، مُرجعًا تمكن تنظيم «داعش» من توطيد أقدامه في عدة مدن ليبية إلى تلك الأفعال التي تمثلت في الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين بشكل مستمر ومن بينهم المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والأطفال والأقليات والأجانب فضلًا عن استهداف البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة الرئيسية.

وأكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن حدة العنف في ليبيا ساهمت بشكل واضح في تنامي الأزمة الإنسانية حيث لا يزال 1.9 مليون مواطن ليبي في حاجة للرعاية الصحية الأساسية في حين يوجه 1.2 مليون شخص صعوبات في الحصول على الغذاء.

وفي سياق متصل، قدم المركز يوم 25 سبتمبر الماضي مداخلتين شفهيتين حول الاستعراض الدوري الشامل لليبيا تناولت المداخلة الأولى التي قدمها بالتعاون مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وضعية المدافعين الحقوقيين في ليبيا، معتبرة أن العنف والمضايقة والترهيب حوادث يومية يتعرض لها المدافعون الحقوقيون في ظل مناخ يسوده الإفلات من العقاب نتيجة لانهيار الدولة.