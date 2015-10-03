شرطة رأس الخيمة تضبط آسيويا حاول قتل امرأة

ضبطت شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع شرطة ابوظبي آسيويا شرع في قتل امرأة في أحد المنازل بالإمارة وذلك بعد ساعات من تعديه على السيدة .

وكشف العميد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات بالقيادة العامة كانت قد تلقت بلاغاً صباح أمس يفيد بوجود شروع قتل لامرأة في أحد المنازل بالإمارة ، وعلى الفور تم انتقال جميع الجهات المختصة بشرطة رأس الخيمة لمكان الحادثة ، وتم نقل المصابة إلى أحد مستشفيات الإمارة لتلقي العلاج اللازم ، في حين تم تشكيل فريق عمل وتكثيف الجهود سعياً للوصول إلى الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة في محاولته لقتل المرأة ، حيث أسفرت هذه الجهود إلى التوصل للمشتبه به وهو آسيوي الجنسية يدعى ( ش.س.أ 33عاماً ) وكان يتواجد في إمارة أبوظبي ، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي تم التوصل إليه في غضون أقل من 5 ساعات .

وخلال أخذ المعلومات المبدئية منه وبمواجهته بجريمته ، اعترف بالواقعة وبمحاولته لقتل امرأة من الجنسية الآسيوية وتدعى ( ذ.ب.م 25 عاماً ) لأسباب شخصية بينهما ، وبعد طعنه لها بواسطة سلاح أبيض ( سكين ) فر هارباً من المكان متوجهاً لأحد أصدقائه بأبوظبي في محاولة منه للهروب خارج الدولة ولكن كانت أجهزة الشرطة سباقة في الوصول إليه قبل الفرار من جريمته .

ومن جانبه ، أكد العميد عبدالله منخس ، أن شرطة رأس الخيمة تواكب المستجدات والتطورات العالمية ، وأوضح أن شرطة رأس الخيمة لا تدخر جهدا في تحقيق هدفها الاستراتيجي الاول الوقاية والحد من الجريمة والهدف الاستراتيجي الثاني كشف الجريمة والقبض على مرتكبيها والعمل على خفض معدلات الجريمة المقلقة ، مشيدا بالرجال الساهرين على الأمن والاستقرار ضمن عملهم الميداني الذي يعد الأساس في العمل الشرطي المحترف وبفرق المباحث الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي التي قدمّت كل التعاون والتنسيق اللازمين في القبض على الآسيوي الذي حاول قتل المرأة .