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الإمارات الأولى عالميا بمؤشر التنافسية العالمية في جودة الطرق

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الإمارات الأولى عالميا بمؤشر التنافسية العالمية في جودة الطرق الإمارات الأولى عالميا بمؤشر التنافسية العالمية في جودة الطرق

حصدت دولة الإمارات المركز الأول في مجال جودة الطرق عالميا وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدي دافوس الإقتصادي لعام 2015 - 2016  كناتج لتكاملية مشاريع البنية التحتية للدولة بهدف تحقيق رؤية الدولة لعام 2021 وتماشيا مع الأسس و المعايير الدولية التي تبنتها الدولة لتكون في مصاف أفضل الدول.

وأشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة بالدعم اللامحدود من قبل قيادة الدولة الرشيدة بهدف تحقيق الأفضل للمواطنين والمقيمين ..مؤكدا ان هذا الإنجاز العالمي يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .

وأكد معاليه ان الوزارة وكل الجهات المعنية بالبيئة في الدولة ستواصل جهودها لتحقيق رؤية الامارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتصبح الإمارات في مصاف أفضل الدول عالميا.

وأوضح ان مؤشر جودة الطرق الذي يأتي ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2015 - 2016 يحتوي على معايير تتعدى المواضيع الفنية من حيث تنفيذ الطرق والآليات الهندسية ليتضمن معايير داعمة لحركة التنمية الإقتصادية من حيث توفير طرق داعمة لحركة التجارة الدولية في الدولة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات ترفع معدلات الرضا العام وتحقق أعلى معايير  الامن و السلامة لمستخدمي الطرق . 

 

وأثنى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي على الجهود المبذولة من فريق عمل وزارة الأشغال العامة والدوائر والجهات المحلية والشركاء الإستراتيجيين لتحقيق المركز الأول ..مؤكدا إستكمال المسيرة وتعزيز الجهود للوصول الهدف السمى بأن تصبح الإمارات في مصاف أفضل الدول عالميا ببلوغ العام 2021 .

 

يذكر ان وزارة الأشغال العامة حصدت مجموعة من الجوائز العالمية خلال العام الجاري منها جائزة الإتحاد العالمي للطرق عن أفضل نظام لإدارة أصول الطرق الاتحادية فضلا عن العديد من الجوائز المحلية.

ومنذ تأسيسها قامت الوزارة بالإشراف على تشييد البنية التحتية للدولة من طرق ومبان بجودة عالية لضمان تحقيق أجندة دولة الإمارات على النطاق المحلي و الإقليمي والعالمي ودعم حركة التنمية المستدامة.
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