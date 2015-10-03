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اشرب عصير بنجر.. الكوليسترول يتظبط

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اشرب عصير بنجر.. الكوليسترول يتظبط اشرب عصير بنجر.. الكوليسترول يتظبط
بعض العصائر المجهولة، والمفيدة فى الوقت ذاته، تصبح فائدتها للجسم أعلى من نظيرتها التى تحتوى على خلاص الفاكهة، فبعض الخضراوات إن تحولت لعصائر كانت فائدتها عالية وسريعة الامتصاص لكونها سائلة.

الدكتورة سمر جميل، أخصائية التغذية العلاجية، أوضحت خلال حديثها عن أهمية العصائر الطبيعية، أنها سبب فى ارتواء الجسم على الدوام، والذى يصبح فى حاجة دائمة لمثل هذه العصائر اليومية سواء خلاصة الفاكهة أو العصائر.


>وتابعت سمر مؤكدة أن بعض العصائر الطبيعية كعصير البنجر، هى عصائر منسية، وغير متداولة، ولكن فوائدها لا حصر لها للجسم وتعزيز الصحة البدنية، فعصير البنجر يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر والمعادن، ما يجعل تحويله إلى عصير نوع من التغيير ووسيلة أسرع للامتصاص، كما يساعد هذا المشروب على التخلص من نسب الكوليسترول العالية، لأنه يعادل نسبتها ويخلص الجسم تدريجيا من وبالتبعية يساعد على خفض دهون الدم وبالتالى الكوليسترول فى الدم.

وينصح بتناول عصير البنجر مرة على الأقل أسبوعيا للاستفادة القصوى من فوائده ومحاولة التحكم فى دهون الجسم.
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مصر 365

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