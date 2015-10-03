8 نصائح ذهبية لخسارة وزنك وتجنب السمنة

فى السطور التالية يقدم أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، عددا من النصائح الهامة، والتى من شأنها المساعدة على خسارة الوزن وتجنب الإصابة بالسمنة وهم:
1- الحرص على مضغ الطعام بصورة جيدة وعدم التعجل بتناول الوجبات الغذائية، ويفضل أن لا تقل مدة تناول الطعام عن 20 دقيقة متواصلة للوجبة الواحدة.
>2- الحرص على تناول القدر الكافى من الماء يوميا، بمعدل لا يقل عن ثلاثة ليترات فى فصل الشتاء، وأربعة لترات فى فصل الصيف.
>3- ممارسة النشاط البدنى أى كان نوعه، وبصورة يومية بما لا يقل عن 15 دقيقة كل يوم.
>4- الحرص على تناول الطعام الغنى بالألياف، كالفاصوليا الخضراء والبرتقال.
>5- يفضل إعداد الطعام بالطرق الصحية، كالشوى والسلق بدلا من الطرق الأخرى كالقلى.
>6- تجنب الإسراف فى تناول السكريات والحلوى والمشروبات الغازيه.
>7- استبدل النشويات المركبة كالخبز الأبيض والمكرونة بالنشويات كاملة الحبة كالخبر الأسمر والأرز الأسمر والقمح.
>8- أستبدل الزبد بجميع أنواعها بالزيوت الطبيعية كزيت عباد الشمس وزيت الزيتون.