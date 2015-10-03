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تعرف على أهم مسببات حساسية الصدر.. منها هرمونات الحمل

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تعرف على أهم مسببات حساسية الصدر.. منها هرمونات الحمل تعرف على أهم مسببات حساسية الصدر.. منها هرمونات الحمل
كثير من المسببات تقف وراء الإصابة بحساسية الصدر المزمنة، تلك الإصابة المؤرقة والمزعجة لمرضاها، بحيث يصابون بنوبات أو حالات من هياج الصدر الشديدة، والتى تجعلهم فى حالة صعبة من انعدام القدرة على التنفس بشكل مريح، إضافة للسعال أو ضيق الصدر.

وعن هذا الموضوع حدثنا الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، والذى أكد فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن حساسية الصدر لها الكثير من الأسباب، لعل أهمها التعرض المستمر للغبار والأتربة وتيارات الهواء المختلفة من حيث الارتفاع والانخفاض، ولذا حصر مروان المسببات فى مجموعة منها:

1. التهابات الجهاز التنفسى وتشمل نزلات البرد وأنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية
>2. هرمونات الحمل
>3. الارتجاع الحمضى
>4. حساسية الفول السودانى والمحار
>5. جميع أنواع الدخان
>6. زيادة الغبار وانتشار حبوب اللقاح فى الهواء
>7. الرطوبة العالية
>8. الشعور بالتوتر والقلق
>9. التعرض للغبار

ونصح مروان بضرورة أن يتم التحكم فى حساسية الصدر من قبل المريض عن طريق الانتباه إلى العلامات قبل حدوث النوبة ويمكن تجنب هذه النوبات عن طريق البعد عن المثيرات التى يمكن أن تسبب إثارتها.

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